Un couvre-feu pour le réveillon ?

Au centre-ville d’Honfleur (Calvados), le port du masque est de nouveau obligatoire. Cela fait deux jours et certains peinent déjà à s’y habituer. Alors imaginez un couvre-feu pour le Nouvel An. La piste sera bien étudiée lundi au conseil de défense, confirme un conseiller de l'exécutif. “Oui, la question se pose pour le 31”. Le conseil scientifique évoquait déjà l’hypothèse la semaine dernière sans proposer aucun horaire. Alors, peut-on revenir à la formule sans cotillon du dernier réveillon ? Extinction des feux à 20 heures et contrôle renforcé ?

Voilà tout ce qu’aimerait éviter Abdel Lakrimy, un restaurateur parisien. “Avant 23 heures, franchement, ça ne nous arrange pas du tout. Parce que les gens, ils arrivent vraiment très tard pour manger, entre 21 heures et 21 heures 45. Le temps qu’ils terminent leurs plats, leurs entrées et tout ça. On ne sera jamais dans le timing, quoi”. Mais pour Sinny Dia, barman, après des mois de pandémie, la résignation prend le dessus : “On ne sait pas à quelle heure on ferme, si il y a un couvre-feu, ou quoi qu’est-ce. Voilà. Juste avant le Jour de l’An, on nous prenne au dépourvu. mais bon, on va s’adapter. Comme d’habitude”.