Un mariage à l'origine de 72 cas de contamination dans la Sarthe

Dans un gîte isolé de la Sarthe, un mariage qui réunissait 200 personnes est à l'origine de 72 cas de contamination. À en croire le gérant, quelques-unes présentaient déjà des symptômes le jour même. Ce foyer épidémique est loin d'être un cas isolé dans le département et sur l'ensemble du territoire. Le dernier bilan de l'Agence de santé fait état de 283 foyers actifs, soit 41 supplémentaires en 24h. Les autorités sanitaires appellent donc à plus de vigilance.



