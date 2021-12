VIDÉO - Des dérivés de pétrole dans nos assiettes : la nouvelle alerte de Foodwatch

Leur nom de code : MOAH, pour Hydrocarbures Aromatiques d'Huiles Minérales. Dangereux pour la santé, mais invisibles à l’œil nu, ils contaminent bon nombre de produits alimentaires. Foodwatch en a testé 152 achetés en France (30), en Allemagne (39), en Belgique (20), aux Pays-Bas (27) et en Autriche (36), et a constaté que 19 d'entre eux étaient "contaminés par ces hydrocarbures, soit un produit sur huit (12,5%)".

Ces dérivés de pétrole "sont soupçonnés d’être cancérogènes et mutagènes", explique Foodwatch. "Leur influence sur le fonctionnement du système hormonal - perturbateurs endocriniens - a également été mise en évidence". En France, les aliments dans le viseur de l'association sont : les cubes de bouillon légumes Knorr sans sel et les cubes Knorr/Puget aux herbes et à l’huile d’olive, les cubes de bouillon légumes sans sel Jardin Bio Etic de Léa Nature, les cubes de bouillon de bœuf déshydraté de la marque Pouce d’Auchan et Fruit d’Or Oméga 3. En Allemagne, Autriche, Belgique et aux Pays-Bas, des cubes de bouillon Knorr sont également contaminés à des taux élevés. D’autres produits tels que des céréales Quaker au chocolat aux Pays-Bas, Nutella en Allemagne, de la pâte à tartiner Delhaize bio ou de la pâte à tartiner Milky Way en Autriche figurent également sur la liste noire.