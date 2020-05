Un recul rapide et inattendu de l'épidémie en Seine-Saint-Denis

L'Hexagone s'apprête à franchir le cap des deux semaines de déconfinement. On va enfin pouvoir mesurer si l'épidémie repart. Pour l'instant, les indicateurs sont toujours en baisse. Dans les services d'urgences, on est même étonné de voir si peu de nouveaux malades. C'est le cas notamment dans l'un des départements les plus fragiles, la Seine-Saint-Denis.



