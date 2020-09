Un service de réanimation sous tension à l'hôpital Nord de Marseille

Le profil des patients admis en réanimation reste similaire à la période pré-confinement. "Cela ressemble beaucoup aux patients que l’on avait lors de la première vague" explique Ines Gragueb, docteure au service de réanimation à l’hôpital Nord de Marseille. Même si le virus circule beaucoup chez les jeunes, on retrouve de nombreux patients "avec des facteurs de risques : des diabétiques, des patients hypertendus ou obèses" et ils ont pour la plupart plus de 65 ans.

Pour les médecins, ces indicateurs sont un mauvais signe et il faut réagir dès à présent pour éviter une saturation des urgences comme lors de la première vague. A ce jour, sur les 70 lits de réanimations prévus pour les malades de Covid-19 dans les Bouches-du-Rhônes, "67 sont occupés, un nombre qui a quasiment doublé en dix jours" alerte le Professeur Laurent Papazian, chef de la réanimation de l'hôpital Nord à Marseille. Le 1er septembre, seuls 33 malades du Covid-19 étaient en réanimation dans le département, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé. Un constat qui inquiète puisque sur l’ensemble de la région, il y avait "cinq patients qui étaient juste en convalescence durant l’été et cela a augmenté depuis la mi-août" atteste le Professeur Papazian.

La situation se détériore à Marseille et dans le reste des Bouches-du-Rhône. Ces derniers jours, le nombre de personnes contaminées au Covid-19 a augmenté, tout comme le nombre de patients admis en réanimation. 8 à 10% des dépistages sont positifs, ce qui fait des Bouches-du-Rhône, le département où le virus circule le plus en France.

Sur les réseaux sociaux, les médecins tentent d'alerter la population sur la situation dans le département. Même s’il reste possible d’ouvrir de nouveaux lits en réanimation, Dominique Rossi, Président de la commission médicale d’établissement AP-HM à Marseille, reste vigilant, "il reste 230 lits qui sont déjà gardés pour des malades qui ont besoin de réanimation et qui n’ont pas le coronavirus, ils ont aussi le droit d’être soigné".

Le service de réanimation de l’hôpital de Marseille s'adaptent dès maintenant pour faire face à cette nouvelle vague de patients de Covid-19 et pour traiter au mieux les cas les plus graves. Ils appellent donc à la plus grande prudence dans la région. Depuis le 5 septembre, le port du masque est devenu obligatoire dans toutes les agglomérations du département pour faire face à ce rebond de l’épidémie. Natacha Zucchero, infirmière à l'hôpital Nord de Marseille, s'inquiète face à cette recrudescence "cela fait peur parce qu’on sait ce qu’il s’est passé et on ne veut pas revivre la même chose" témoigne-t-elle.