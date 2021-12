Un test antigénique est-il suffisant pour être déclaré négatif au Covid ? Le 20H vous répond

Le ministère de la Santé justifie le recours aux tests antigéniques : "Le test antigénique est moins sensible, mais sa rapidité de rendu de résultat est un atout pour casser les chaines de transmission et isoler les cas positifs", peut-on lire ici . Le test RT-PCR reste la technique de référence. "Pour vous donner une image, le PCR c’est un filet avec une maille très fine, et l’antigénique, c’est une grosse maille", poursuit François Blanchecotte.

Ça dépend. Pour avoir un pass sanitaire valide , la réponse est oui : il suffit de présenter "preuve d’un test négatif RT-PCR, antigénique, ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 24h maximum". Mais d’un point de vue scientifique, on vous répondra qu’un test PCR est toujours plus fiable qu’un antigénique. "Pour en avoir le cœur net, le mieux c’est donc de faire un test PCR, surtout si vous n’avez aucun symptôme", précise François Blanchecotte, président national du Syndicat des biologistes .

Je suis commerçante (chocolatière), puis-je rétablir une jauge dans mon commerce ?

Oui, vous êtes chez vous ! Vous pouvez donc fixer votre propre règle. Il est vrai que le protocole applicable dans les commerces ne l’impose pas. Il dispose simplement que "la capacité maximale de l’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur". Et recommande notamment "d’instaurer un sens de circulation" et "de favoriser le click & collect".

"Ce sont des pistes possibles pour cette commerçante", conseille Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France.

Elle peut par exemple proposer à ses clients les plus fidèles de venir récupérer leur commande à une heure précise et en dehors des périodes d’affluences. Le défenseur des commerçants indépendants insiste aussi sur le port du masque. "Tous les clients de plus de 11 ans doivent le porter. Sinon, ils restent dehors. Les commerçants doivent être intraitables", nous explique-t-il depuis sa chambre d’hôpital, sous surveillance après avoir contracté le Covid-19.