Une accélération de la campagne de vaccination en France ?

Aujourd'hui, on ne compte plus en "centaines" de vaccinés par jour, mais en "milliers". L'hôtel Dieu ainsi que 27 autres centres ont effectué chacun des centaines de vaccins. On peut donc estimer qu'au mieux 3 000 à 5 000 vaccins ont été administrés aujourd'hui. Cette cadence va-t-elle prendre de l'ampleur dans les prochains jours ? Pourquoi les autres pays européens vont-ils plus vite ?