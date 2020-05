Une campagne de tests pour les policiers de Lille et d'Arras après la contamination dans des commissariats

Plusieurs cas de Covid-19 ont été identifiés dans des commissariats de Lille et d'Arras. Pour endiguer une éventuelle vague de contamination, une vaste campagne de tests PCR est lancée dès ce mercredi après-midi. Environ 1 000 policiers seront testés dans les jours à venir à Lille et 200 à Arras.



