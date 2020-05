Une chaudronnerie du Calvados invente une coque de protection pour les brancards

C'est l'histoire d'une idée, née d'un coup de crayon il y a un mois dans une entreprise de chaudronnerie à Moult. Deux jours plus tard, deux prototypes ont été ainsi livrés. Il s'agit des tunnels de protection, devenus indispensables aux ambulanciers normands, pour protéger les patients et les salariés du coronavirus. Une invention qui permet à la société normande de continuer à tourner.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.