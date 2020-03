Une clinique transformée en centre Covid-19 à Mulhouse

Dans le Grand Est, les hôpitaux publics sont surchargés en raison de la crise sanitaire et sollicitent des renforts. Pour les désengorger, une clinique privée a été transformée en centre Covid-19 à Mulhouse. Elle consacre tous les moyens techniques et humains aux patients atteints par la maladie. Le personnel soignant, soumis à un rythme effréné, commence à ressentir de la fatigue et parfois même des douleurs morales.



