Une équipe mobile pour vacciner les personnes dans les communes isolées

A bord d'un camion prêté par les pompiers se trouvent une équipe de bénévoles et tout le matériel nécessaire pour vacciner. Le but est de se rendre dans les communes rurales les plus éloignées des centres de vaccination. "Ça va permettre aux personnes âgées et celles qui sont les moins mobiles de pouvoir se faire vacciner malgré tout", lance le Dr Brigitte Hercent-Salanie. Ce samedi, direction la ville de Patay, située à une demi-heure de route d'Orléans (Loiret). Le centre de vaccination est installé dans la salle des fêtes.