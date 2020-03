Une inquiétude relative face au coronavirus sur le marché de Compiègne

En ce jour de marché, les clients sont venus nombreux à celui de Compiègne (Oise). La ville n'est pas encore concernée par l'interdiction qui frappe les marchés face à l'épidémie de coronavirus. Malgré cela, on constate déjà des changements d'habitudes pour se protéger contre le virus, comme celui de ne plus se serrer la main. Même si les commerçants sont soulagés, ils sont tout de même inquiets. Si la restriction perdure, ils prévoient une importante perte de chiffre d'affaires.



