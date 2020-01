Une maison de retraite suisse soigne les patients atteints d'Alzheimer avec du cannabis

L'usage du chanvre à but médical est autorisé depuis huit ans en Suisse, mais il est strictement encadré. Seuls les patients en situation d'impasse thérapeutique sont concernés. Ce traitement naturel a pour but d'alléger la douleur et l'anxiété liée à la maladie d'Alzheimer. Et les familles, toutes volontaires, notent des changements de comportement. Ce dispositif peut-il être généralisé dans toutes les maisons de retraite ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.