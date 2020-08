Une propagation du virus préoccupante dans le village naturiste du Cap d'Agde

Le nombre de morts du coronavirus n'a pratiquement pas évolué, contrairement à celui des cas de contamination. Ce week-end, 32 nouveaux foyers de Covid-19 ont été détectés. L'Agence nationale de santé alerte sur la propagation du virus "très préoccupante" autour du village naturiste du Cap d'Agde (Hérault). Sur place, les vacanciers et les habitants s'inquiètent et dénoncent des comportements à risque, malgré les mesures déjà en vigueur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.