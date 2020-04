Une simple prise de sang pour dépister les guéris ?

L'Institut Pasteur et une entreprise bretonne se sont lancées dans la production des tests sanguins. Mais pour les scientifiques, il est impossible de dépister 60 millions de Français. Pour préparer le déconfinement, le ministère de la Santé a commandé deux millions de tests. Le personnel soignant et les personnes vulnérables, comme les résidants des Ehpad, seront dépistés en priorité.



