VIDÉO - Urgences, un été à haut risque

L'été est une période particulièrement difficile. Les médecins sont en congé et les remplaçants ne se bousculent pas. Aux urgences de Bourges, avec seulement huit médecins sur 26 postes prévus, la situation est critique. Le chef du service des urgences devait donc sillonner les routes pour recruter des docteurs. Pour maintenir l'accueil d'une centaine de patients chaque jour, l'établissement a fait venir des praticiens en intérim.



