Vaccin anti-Covid : ces histoires de doses sauvées in extremis de la poubelle

Il faut dire que le défi logistique est de taille : lorsqu'on ouvre un flacon de vaccin Pfizer-BioNTech, on dispose de six heures pour utiliser le reste, le sérum devant être conservé entre -70 et -80 degrés et toute rupture de la chaîne du froid le rendant inutilisable. Dans le centre de vaccination des Hauts-de-Seine où se rend TF1 dans le reportage en tête de cet article, le personnel a ainsi pris l'habitude de contacter les individus prioritaires dès qu'il y a des injections en trop. "S'il reste une dernière dose et qu'une personne se présente, c'est un heureux gagnant", commente Marie-Do Aeschlimann, adjointe au maire d'Asnières-sur-Seine et coordinatrice de la mission Covid. Et la France est loin d'être la seule à procéder de la sorte.