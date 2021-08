"On pourrait s'approcher des 51 millions de premières doses fin août" : comment avance la vaccination ?

BILAN PROVISOIRE - La dernière intervention d’Emmanuel Macron avait donné un coup de fouet aux prises de rendez-vous pour se faire vacciner. Mais après ce pic, le rythme, au cœur de l’été, ralentit à nouveau.

Quelques jours après la première annonce sur le pass sanitaire du président de la République, le 12 juillet dernier, c’était le rush dans les centres de vaccination. Si bien que celui de la Défense Arena à Nanterre, l’un des plus grands d’Ile-de-France, faisait 4000 injections par jour mi-juillet. Mais depuis, le rythme a ralenti.

En plein mois d’août, le même endroit est bien moins fréquenté et le nombre quotidien de doses administrées est désormais de 2000 en moyenne. "Depuis la semaine dernière, on sent clairement que les gens sont partis en vacances", constate Alexandre Agogue, directeur du centre de vaccination, dans le reportage en tête d'article.

Objectif 50 millions de premières doses fin août

Ce phénomène se vérifie dans toute la France. En regardant les chiffres de la vaccination, on constate une hausse marquée entre le jour de l'allocution d'Emmanuel Macron, et le 21 juillet. Un pic record de 690.000 doses injectées a alors été enregistré. En parallèle, 485.000 par jour sont réalisées en moyenne actuellement. Mais si la vaccination progresse plus lentement, l’objectif de 50 millions de primo-vaccinés d’ici à la fin du mois devrait malgré tout être respecté. "Si on suit la courbe actuelle de la vaccination, on pourrait s'approcher des 51 millions à la fin du mois d'août", a ainsi précisé Thomas Devlaeminck, responsable du site Vitemadose, qui recense les créneaux de vaccination de Covid-19.

Mercredi, la barre des 45 millions de Français ayant déjà reçu au moins une injection a été franchi. Cela représente 67,6% de la population totale. En un mois, la France est passée devant l'Italie et l'Allemagne et est désormais le neuvième pays de l’UE à être le plus vacciné.

