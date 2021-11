Vaccin anti-Covid : 3e dose pour tous dès samedi

Une nouvelle campagne de vaccination massive s'ouvre en France dès ce samedi. Toutes les personnes de 18 et plus sont éligibles, cinq mois après leur deuxième dose de vaccin. Par exemple, si vous avez reçu votre 2e injection le 15 juillet, vous pourrez vous faire vacciner à partir du 15 décembre. 19 millions de Français sont déjà concernés.

Vous pouvez prendre rendez-vous chez votre médecin, votre pharmacien, auprès d'un infirmier, d'une sage-femme ou dans un centre de vaccination. Le vaccin Pfizer est recommandé pour les plus jeunes et le Moderna pour les plus de 30 ans. Plus de 500 000 créneaux ont été réservés sur Doctolib suite aux annonces du ministre de la Santé.