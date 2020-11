Vaccin anti-Covid : combien de temps peut-il nous protéger du virus ?

Selon Benjamin Cruard, aucun scientifique n'est capable d'éclaircir le point sur la durée de protection du vaccin anti-Covid. En revanche, 21 jours après une première injection, on en fait une deuxième. Puis sept jours après celle-ci, on commence à être immunisé, soit un mois. Les résultats sont trop récents, on n'est donc pas encore capable de dire s'il faut se faire vacciner plusieurs fois par an. Quelles sont les conditions pour que ce vaccin puisse aboutir à une immunité collective ? Sera-t-il disponible dans toutes les pharmacies ?



