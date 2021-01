Vaccin anti-Covid : Olivier Véran refuse d’allonger le délai entre deux doses

Ça y est, le gouvernement a tranché. Samedi, la Haute Autorité de santé préconisait un délai de six semaines entre les deux injections du vaccin contre le Covid-19. Ce mardi matin, le ministre de la Santé a choisi de ne pas suivre cet avis. Olivier Véran préconise de maintenir le délai de trois semaines pour les personnes les plus fragiles et de quatre semaines pour les autres. Trois à quatre semaines après la première dose, les personnes vaccinées développent une immunité de 50% selon les laboratoires et de 30% d'après une étude israélienne.