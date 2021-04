"Un risque de thrombose maîtrisé et quasi-nul pour Johnson & Johnson et AstraZeneca", assure Gérald Kierzek

Les différents vaccins contre le Covid-19 utilisent deux technologies : l'ARN messager pour Pfizer et Moderna, et les adénovirus pour AstraZeneca et Johnson & Johnson, comme le rappelle le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris (AP-HP) et consultant TF1-LCI. Il indique également qu'il est prévu que le vaccin Johnson & Johnson soit administré aux personnes de plus de 55 ans, comme c'est déjà le cas pour l'AstraZeneca.