Vaccin AstraZeneca : ce que dit l'Agence européenne des médicaments

Après plusieurs semaines d'incertitude, l'Agence européenne des médicaments vient de l'annoncer. Il y a un lien possible entre le vaccin d'AstraZeneca et la survenue de caillot sanguin atypique, mais extrêmement rare. Cela concerne 86 cas enregistrés, dont 18 décès sur 25 millions d'Européens et de Britannique vaccinés. Ce qui fait un risque de 0,000003 %, bien inférieur à celui de la pilule contraceptive et très loin des 5% de thromboses provoquées par le virus du Covid lui-même.