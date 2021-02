Vaccin AstraZeneca : les médecins donnent l'exemple

Des médecins et des infirmiers figurent parmi les premiers soignants à venir se faire vacciner avec le nouveau vaccin AstraZeneca, dans le centre hospitalier de Versailles (Yvelines). Les choses s'accélèrent. Et pour la première fois, des jeunes soignants peuvent recevoir l'injection. Ces sages-femmes, qui ont moins de 30 ans, sont tous volontaires. Qu'ils travaillent en ville ou à l'hôpital, les soignants profitent de l'arrivée de ce nouveau vaccin. Ce dimanche, 120 injections ont été administrées au profit des soignants du SAMU ou des aides-soignants. Christina, également volontaire, en fait partie. "Je fais le vaccin parce qu'on a des patients immunodéprimés. Et que c'est important pour les protéger et pour nous protéger aussi", évoque-t-elle.