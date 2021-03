Vaccin AstraZeneca : les médecins et pharmaciens face aux doutes des patients

Depuis ce vendredi matin à la pharmacie des Terrils à Liévin (Pas-de-Calais), on vaccine et le vaccin évidemment, c'est l'AstraZeneca. Les rendez-vous s'enchaînent toutes les quinze minutes, mais le premier patient du matin a annulé. "Il a peur des conséquences sur sa santé à cause de l'AstraZeneca et sur ce qu'il a entendu dans les médias sur ce risque thrombotique", a expliqué Nicolas Bonafos, le responsable des lieux. Rassurer est donc devenu le leitmotiv des professionnels de santé.