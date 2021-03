Vaccin AstraZeneca : pourquoi plusieurs pays le suspendent-ils à son utilisation ?

En début de semaine, un lot de vaccins avait déjà été retiré en Autriche, après un décès. Depuis, le lien avec la vaccination a été écarté ? L'Italie vient de faire de même avec un autre lot d'AstraZeneca par mesure de précaution et sans suspendre sa campagne vaccinale. Ce vaccin est surveillé de très près comme tous les autres. En permanence, les soignants font remonter tous les effets secondaires et chaque dossier est étudié. Pour l'heure, seuls de rares cas d'allergie, et plus fréquemment, de syndromes grippaux sont considérés comme liés au sérum d'AstraZeneca.