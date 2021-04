Vaccin AstraZeneca : selon Gérald Kierzek "le risque est extrêmement faible"

Selon le docteur Gérald Kierzek, le sujet est compliqué, car l'Agence européenne des médicaments a parlé de sujets jeunes sans précisions d'âge pour les risques liés au vaccin AstraZeneca. Moins de 30 ou 50 ans, on ne le sait pas. Et il serait bien que cette autorité européenne apporte des précisions sur cette limite d'âge. Il est question de caillots sanguins phlébite embolie pulmonaire chez des sujets jeunes, plutôt des femmes. Et ce risque est extrêmement faible et sans commune mesure avec les bénéfices apportés par le vaccin chez des gens pour lesquels la maladie Covid-19 a un risque de forme grave.