Vaccin : comment éviter le gaspillage ?

15h30, l'équipe fait le point sur les vaccins restants et rappelle les personnes prioritaires sur liste d'attente. Quinze minutes plus tard, une dose est sauvée et une patiente heureuse. "Pour l'instant, avec le nombre de personnes qui ont manifesté leur souhait d'être vaccinées, nous restons totalement dans la cible du public prioritaire. S'il reste une dernière dose et qu'une personne se présente, c'est un heureux gagnant", annonce Marie-Do Aeschlimann, adjointe au maire d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), coordinatrice de la mission Covid). Rien ne sert donc de prendre rendez-vous si vous n'êtes pas prioritaire, pour l'heure, la vaccination reste réservée aux personnes fragiles.