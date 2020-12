Vaccin : comment la France met en place un suivi des effets secondaires ?

Cela fait deux semaines que la vaccination contre le Covid-19 a commencé en Grande Bretagne et aux États-Unis. Il y a eu des effets secondaires extrêmement médiatisés. Deux soignants britanniques ont eu une très forte réaction allergique au vaccin de Pfizer. Des chocs allergiques aussi en Alaska, et même chez une femme qui n'avait aucun antécédent allergène. Lors des tests de phase 3 du vaccin Pfizer-BioNTech, on a également relevé quatre cas de paralysie faciale. Les effets disparaissent souvent au bout de quelques semaines. Pour l'heure, on ne peut pas affirmer que ces réactions sont directement liées au vaccin. Les laboratoires reconnaissent quelques effets indésirables classiques, mais comment la France va-t-elle faire pour essayer de détecter d'autres effets qu'on ne connaîtrait pas encore ?