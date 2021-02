Vaccin : comment la France peut-elle produire plus de doses ?

En plein cœur de l'Eure-et-Loir, ce site de production de produits pharmaceutiques s'est engagé à aider Pfizer en avril prochain. Moderna pourra aussi compter sur une autre usine, Recipharm en mars. Au total, quatre sous-traitants que l'on appelle des façonniers, vont participer à l'effort de production des vaccins alors qu'il en existe plusieurs dizaines en France. À condition de garantir des conditions drastiques de fabrication. Pourtant, le temps presse pour vacciner rapidement face à la menace des variants. Le laboratoire Sanofi s'engage à mettre à disposition ses lignes de production en Allemagne pour mettre en flacon le vaccin de Pfizer-BioNTech, mais ce ne sera pas avant six mois. En attendant, le gouvernement a donc refait ses calculs et espère disposer de huit millions de doses en février, 35 millions en avril et jusqu'à 78 millions en juin à condition que les vaccins de CureVac et de Johnson soient validés.