Vaccin contre la grippe : déjà des ruptures de stock à Dijon

En moins d'une semaine, plus de cinq millions de vaccins contre la grippe ont été vendus dans l'Hexagone. C'est presque deux fois plus qu'en 2019. À Dijon (Côte-d'Or), les vaccins sont en rupture de stock dans plusieurs pharmacies. Et pourtant, leur stock est plus important que l'année dernière. Même en ne délivrant des vaccins qu'aux personnes à risque, comme recommande la direction générale de la santé, elles font face aussi à de nombreuses demandes.



Nombreux sont ceux qui se font vacciner pour la première fois cette année compte tenu de la crise sanitaire. Si vous n'avez pas de bons de prises en charge de la Sécurité sociale, vous n'êtes pas prioritaire. Mais selon le docteur Jacky Collin, médecin généraliste à Dijon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour lui, "on peut bien se faire vacciner entre le 15 novembre et le 15 décembre, sachant que les gros pics de grippe saisonnière, souvent, surviennent autour de Noël, le Nouvel An... Il n'y a pas d'urgence du tout".



À Dijon, certaines pharmacies attendent une livraison début novembre. Une fois vacciné, il vous faudra ensuite attendre 15 jours pour être immunisé contre la grippe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.