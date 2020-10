Vaccin contre la grippe : les stocks ne suivent pas

Alors que le vaccin contre le Covid-19 se fait attendre, celui contre la grippe est en rupture de stock. Des pharmacies ont été dévalisées et il faudra les réapprovisionner. À Nantes (Loire-Atlantique), le stock a été écoulé en seulement trois jours. Selon l'Ordre des médecins, 80% des officines n'ont plus de vaccin contre la grippe. La cause : les personnes fragiles qui ne se faisaient pas vaccinées habituellement l'ont fait cette année.



Selon les statistiques, à peine 50% des personnes prioritaires prennaient leur vaccin contre près de 98% en ce moment. Avec le Covid-19, l'idée est pour elles de se protéger davantage. Dans une autre pharmacie nantaise, il ne reste qu'une dizaine de vaccins ce midi. Cependant, l'industrie pharmaceutique n'envisage pas de relancer la production.



