Vaccin contre la grippe : vraie pénurie ou simples "tensions" dans les pharmacies ?

La campagne de vaccination anti-grippe a démarré le 13 octobre et les pharmacies observent d’ores et déjà un manque de vaccins. Dans une pharmacie de l'agglomération de Nantes, le stock a été écoulé en à peine trois jours. "On avait à peu près 300 doses", explique Damitille Darnis, la responsable de l'officine, dans le reportage ci-dessus.

"C'est du jamais vu, c'est inédit. Les statistiques montraient qu'à peine 50% des personnes prioritaires prenaient leur vaccin l'année dernière. Aujourd'hui, on mise sur 90%", ajoute-t-elle. Pour une patiente diabétique d'une autre pharmacie nantaise, se faire vacciner est une nécessité : "Je le fais pour me protéger encore plus par rapport au Covid-19, pour ne pas tomber malade et que ça n'entraîne pas des complications."