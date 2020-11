Vaccin contre le coronavirus : le défi du transport

C'est un défi historique à relever. Les pays de l'Union européenne devraient recevoir 300 millions de doses de vaccin anti-Covid en 2021. Mais on ignore encore comment se fera leur transport. Il faut aller vite équiper la chaîne de transport et de stockage. Tout commence dans des laboratoires.



Tous les jours, des milliers de vaccins quitteront les sites de production de Pfizer aux États-Unis et en Belgique pour parcourir le globe par camion ou par avion. Dans les airs, 7,6 millions de doses seront quotidiennement acheminées vers leur destination. En moyenne, il faut trois jours pour livre un vaccin. Un acheminement classique avec un enjeu supplémentaire, celui du très grand froid : - 80°C.



Les doses seront expédiées dans des conteneurs frigorifiques. À l'intérieur, une boîte chargée de neige carbonique où se trouvent les vaccins. Lors du transport, si elle est maintenue à - 80°C, le vaccin peut-être conservé durant six mois. Mais dans la plupart des cas, cette boîte sera refroidie par de la glace sèche. La durée de vie des doses sera alors de quinze jours. Ce qui serait "largement suffisant pour distribuer les vaccins".