Vaccin contre le Covid-19 : comment les doses sont-elles stockées et distribuées ?

Le site est sécurisé 24h sur 24 avec un gardiennage et filtrage de tout le personnel. On y trouve trois supercongélateurs gardés jour et nuit, car ils contiennent les précieux vaccins. Ils sont manipulés avec précaution. Leurs boîtes sont toutes petites et pourtant deux personnes sont requises pour les préparer. Une manipulation chronométrée pour optimiser le temps pour réduire au maximum la durée de sortie des flacons du congélateur.