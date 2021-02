Vaccin contre le Covid-19 : dans les coulisses de Moderna

Moderna, AstraZeneca et Pfizer sont à ce jour les trois vaccins autorisés en France et en Europe. Ces trois sociétés ont créé un remède en un temps record mais peinent aujourd'hui à faire face à la demande. L'Union européenne leur a commandé plus d'un milliard de doses. Elle en a seulement reçu 26 millions pour l'ensemble des 27 États membres. En plus, l'apparition de plusieurs variants du virus sème le doute sur la pleine efficacité de leurs produits. En exclusivité, Moderna, totalement inconnu du grand public il y a encore un an, nous a ouvert ses portes. Comment a-t-il été conçu, testé , fabriqué à des millions d'exemplaires ?