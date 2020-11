Vaccin contre le Covid-19 : la course s’accélère

Une semaine tout juste après Pfizer, voici que son principal concurrent américain Moderna annonce à son tour des résultats prometteurs de son vaccin. Avec 94,5% d'efficacité, ses données préliminaires sont encore plus impressionnantes que les 90% déjà affichés par Pfizer. Selon son président, Stephen Hoge, Moderna espère produire 20 millions de doses d'ici la fin de l'année. Le laboratoire se prépare à fabriquer entre 500 millions et 1 milliard de doses l'an prochain. La production va tourner 24H/24. L'entreprise de biotechnologie affirme que son vaccin est efficace contre les formes sévères de la maladie, et qu'il pourra être conservé à -20°, au lieu de -80° pour celui de Pfizer. Les deux laboratoires développent le même type de vaccin selon une technologie jamais éprouvé sur l'homme. Ils espèrent achever la dernière phase de test d'ici la fin du mois et obtenir en décembre le feu vert des autorités sanitaires.



Même s'il est moins avancé dans la course, le français Sanofi est très optimiste. Dans quelques jours, il doit annoncer les premiers résultats de son vaccin. Il est plus classique, et déjà expérimenté contre la grippe. Les essais sur un peu plus de 400 personnes ont démarré en septembre. Si tout va bien, la dernière phase sur 30 000 personnes commencera le mois prochain en même temps que la production pour pouvoir fournir son vaccin au printemps. En Europe, les vaccins de Sanofi sont produits en France, en Allemagne et en Italie, puis acheminés à Val-de-Reuil en Normandie. C'est de là qu'ils seront envoyés dans le monde entier. Objectif : fournir un milliard de doses l'an prochain.