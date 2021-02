Vaccin contre le Covid-19 : le nouveau calendrier

Samedi, des soignants recevront les vaccins AstraZeneca et 400 000 doses seront administrées dans les hôpitaux. C'est un coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. Le deuxième acte se passera chez les médecins généralistes. Ils pourront se procurer 700 000 doses dans deux semaines et vaccineront en priorité leurs patients les plus à risque. La troisième étape se fera à la mi-mars, les pharmaciens recevront 2,5 millions de doses. Ils ont l'habitude de travailler avec des grossistes et de vacciner contre la grippe. Mais ils se demandent encore comment ils vont s'organiser.