Vaccin contre le Covid-19 : Moderna veut augmenter de 50% la capacité de ses flacons

Pour tenter d'accélérer les campagnes de vaccination en cours, le laboratoire américain Moderna annonce avoir trouvé une solution. Il veut remplir plus ses petits flacons. Il pourrait alors permettre de vacciner quinze personnes au lieu de dix aujourd'hui. "En réalité, il y avait une importante quantité d'air entre le haut du niveau du liquide et le bord du flacon. Et on peut sans problème mettre dans le même flacon, mettre 15 doses très confortablement", explique le docteur Jean-Jacques Zambrowski, médecin et économiste de la santé.