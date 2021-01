Vaccin contre le Covid-19 : pourquoi la France refuse de toucher au délai entre deux doses ?

Au centre de vaccination d'Athis-Mons (Essonne), le téléphone sonne sans cesse. Trois cents appels depuis ce mardi matin. Alors, la décision prise par le gouvernement de ne pas modifier le délai entre les deux doses du vaccin est plus qu'appréciée. Dans la salle de vaccination, un couple est venu recevoir la première injection et il a aussi obtenu son deuxième rendez-vous dans quatre semaines et non pas six. C'est le soulagement.