Vaccin contre le Covid-19 : que sait-on sur la 3e dose ?

Pour le moment, la troisième dose du vaccin contre le Covid-19 est réservée aux plus fragiles et à leurs proches. Pour qui est-elle recommandée ? Et surtout, pourquoi faut-il une troisième injection ?

On le savait déjà, la troisième injection était recommandée pour les plus de 65 ans et les personnes immunodéprimés. La Haute autorité de santé ajoute aujourd'hui le personnel de santé, des transports sanitaires, du médico-social et les proches des personnes immunodéprimées. Selon le Dr Jean-Daniel Lelièvre, chef de service maladies infectieuses et immunologie, expert auprès de la Haute autorité de santé, "renforcer l'immunité de l'entourage est une solution pour leur permettre d'éviter de tomber malade quand le vaccin n'est pas suffisamment efficace chez eux".

Le Variant Delta est plus résistant au vaccin. Et celui-ci est aujourd'hui moins efficace dans le temps. En effet, une étude sur un million d'Américains vaccinés avec Pfizer et Moderna fait apparaître qu'ils sont immunisés à 93% juste après la seconde dose, mais cela tombe à 53% quatre mois plus tard. Pour savoir quelle efficacité aura la troisième dose sur ce variant, il est intéressant de regarder la situation en Israël. La troisième dose y est administrée depuis juillet 2021 pour répondre au variant Delta.

Comme l'explique le Pr Cyrille Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université Bar Ilan de Tel Aviv, "malgré beaucoup de cas de contaminations, la troisième dose a réussi à freiner le nombre de cas grave et là, on commence à voir une réduction des contaminations et aussi une réduction des cas graves". Dans l'Hexagone, nous n'avons pas connu une vague aussi importante qu'en Israël cet été et notre taux d'incidence ne cesse de baisser. C'est sans doute pourquoi les autorités de santé française ont choisi de ne pas la recommander à tout le monde.

