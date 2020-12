Vaccin contre le Covid-19 : un convoi sous haute protection

Un peu plus tôt ce samedi matin, au lever du soleil devant ce péage de Seine-et-Marne, les gendarmes étaient déjà sur le pied de guerre. Ils ont pour mission de sécuriser la chaine logistique, le flux, le stockage et la conduite des opérations de vaccination. "Une mission d'escorte de convoi sensible, nous en effectuons régulièrement. Là aujourd'hui, c'est un patrimoine scientifique, les vaccins contre la Covid-19. On ne souhaiterait pas à ce qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Ce qu'il est souhaité, c'est que les vaccins arrivent à leur point final. L'arrivée, ce sont des centres hospitaliers, des laboratoires, des hôpitaux", précise le lieutenant Jean-Gabriel Musa, de la gendarmerie nationale - Peloton d'Autoroute de Nemours (Seine-et-Marne).