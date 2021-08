Vaccin contre le Covid : ce qu'il faut savoir sur l'administration du troisième dose

Cette nouvelle anime les discussions depuis ce mardi matin, recevoir une dose de rappel, six mois après votre dernière injection pour renforcer votre réponse immunitaire. En tout, 17 millions de Français sont éligibles. Les personnes de plus de 65 ans, et celles atteintes de comorbidités. Cette injection n'est pas obligatoire. Elle permet de renforcer la protection vaccinale, notamment face au variant Delta.

La nouvelle campagne de rappel débutera dès le 1er septembre pour les plus de 80 ans et personnes à risque. En revanche, pour les plus de 65 ans, il faudra attendre la mi-octobre. Ce sera aussi le début de la campagne de vaccination contre la grippe. Selon Jean-Daniel Lelièvre, expert de la haute autorité de santé, "Il a paru logique de le proposer au moment où on ferait une vaccination contre la grippe pour éviter de multiplier les sollicitations de la population avec différents vaccins".