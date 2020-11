Vaccin contre le Covid : comment être sûrs de son efficacité et de son innocuité ?

Pfizer, Moderna, AstraZeneca..... Quel que soit le laboratoire qui obtiendra le premier une autorisation de mise sur le marché, une chose est sûre : le vaccin ne sera pas obligatoire. Mais il devrait être administré en priorité à 30 millions de personnes, dont les plus à risque et les professionnels de santé.

Combien de temps ce vaccin mettra pour à agir ? Les essais cliniques les plus avancés, ceux de Pfizer et Moderna, prévoient une première dose, puis une deuxième trois à quatre semaines plus tard. L'effet des anticorps a été observé une semaine après. "Globalement, on peut être protégé à peu près un mois après le début de la vaccination", explique le Pr Odile Launay.