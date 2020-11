Vaccin contre le Covid : où en sont les commandes ?

Le Japon a acheté 120 millions de doses aux laboratoires Pfizer et BioNTech, contre 300 millions pour l'Union européenne et 600 millions pour les États-Unis. À coup sûr, les Américains seront vaccinés en premier. Nathalie Coutinet, enseignante chercheure à l'université Sorbonne Paris Nord, économiste et spécialiste des questions de santé, explique que cela est dû au fait que "Pfizer est un gros laboratoire pharmaceutique américain" et que "le ministère de la Santé américain a fortement financé la recherche sur le vaccin Covid".



Face à cette demande très forte, le laboratoire affirme qu'il pourra fabriquer 50 millions de doses avant la fin d'année et 1,3 milliard en 2021. Dans cette course au vaccin, la stratégie de l'Europe et de la France se résume en une expression. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Des accords ont donc également été signés avec d'autres laboratoires que Pfizer, notamment avec AstraZeneca, Sanofi, et CureVac. Pour l'instant Pfizer table sur un tarif de 20 à 35 euros la dose environ. L'OMS préconise plutôt 8,5 euros pour que le vaccin ne soit pas réservé qu'aux pays riches.