Vaccin contre le Covid : vers une troisième dose en France ?

Cette troisième dose est surnommée "boosteur", parce qu'elle est destinée à renforcer le système immunitaire. Les études récentes montrent que l'immunité offerte par la vaccination décline plus rapidement chez les personnes les plus vulnérables. Selon le professeur Jean-Daniel Lelièvre, expert en immunologie, "l'efficacité du vaccin est diminuée, pas contre les formes les plus sévères qui vont vous conduire en hospitalisation, mais contre les formes symptomatiques de la maladie l'efficacité est moindre".

Selon les experts israéliens, chez les plus de 60 ans, le vaccin protège à 97% contre le variant britannique dit Alpha, mais à 81% contre le variant Delta qui circule actuellement. Ceci dit, l'opportunité d'une troisième dose divise encore les scientifiques. L'Agence européenne du médicament estime qu'il est trop tôt pour confirmer si une dose de rappel est nécessaire. Cependant, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont tout de même décidé de franchir le pas en septembre.

Les autorités sanitaires estiment qu'il n'y a pas lieu de proposer une troisième injection à l'ensemble de la population. Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, pense que "pour l'instant, on n'en est pas là, sauf pour les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les plus âgées". "Il faudra certainement, dès le début de l'automne, mettre en place la vaccination de rappel" a-t-il également ajouté. Le mois dernier, le chef de l'Etat a annoncé qu'une seule dose de rappel sera mise en place pour les vaccinés de janvier et février. Le gouvernement devrait préciser la semaine prochaine quel public sera concerné à partir de septembre.