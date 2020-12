Vaccin : effervescence chez les fabricants

Une centaine de personnes sont en cours de recrutement. L'enjeu est de taille. Fournir plusieurs centaines de millions de doses d'adjuvants dans les mois à venir à trois laboratoires pour leurs futurs vaccins contre le covid. Celui de Sanofi, et celui d'un laboratoire canadien et chinois. En stimulant le système immunitaire lors de l'injection, l'adjuvant leur permettra de sous doser leur vaccin et d'en produire davantage pour vacciner le plus grand nombre.