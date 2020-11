Vaccin : l'Europe à la traîne

Deux vaccins contre le coronavirus soulèvent le plus d'espoir et sont sous le contrôle des firmes américaines. L'Europe espère en bénéficier car elle est à la traîne dans le domaine de la recherche. Pourtant, ces candidats vaccins ont été créés par des Européens, notamment un Français et un couple allemand d'origine turque. Tous les trois ont fait preuve de la même audace en basant leurs recherches sur la technologie qui pousse l'organisme à générer des anticorps sans avoir à subir l'inoculation du virus sous une forme désactivée. Pour trouver des financements, ils ont collaboré avec Pfizer et Moderna. Face à cette situation, la Commission de Bruxelles a préempté pour près de trois milliards d'euros d'achat de vaccins auprès de six laboratoires.