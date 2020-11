Vaccin : le défi de la logistique

À Lyon, les commerciaux de la société Froilabo sont débordés. Au bout du fil, des hôpitaux ou des entrepôts logistiques qui veulent tous un produit rare, les super congélateurs capable de descendre à moins de 85°C. Ce fabricant se prépare à un triplement de la demande. "Au niveau des sites de production, on fait évoluer les horaires de travail, notamment le week-end. Puis, on investi également dans le matériel pour pouvoir augmenter la capacité de production", explique son directeur général, Christophe Roux. Lors du transport aussi, il ne faudra pas rompre la chaîne du froid. Dans les gigantesques entrepôts réfrigérés, près de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, tout est prêt pour gagner du temps entre l'avion et le camion.

Sur les six laboratoires qui proposeront un vaccin, seuls deux produisent en France. Et ceux qui font la course en tête sont en Belgique. Mais les usines ne savent pas quand, et où envoyés leurs futures productions ni avec quelles entreprises de transport. Un casse-tête qui inquiète des élus de l'opposition. Comme Philippe Juvin, maire (LR) de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) qui trouve que cette affaire de vaccination de masse est une question de logistique qui n'est pas le métier de l'Etat. "Il faut donner ça à des gens dont la logistique est le métier, soit des entreprises privées de logistique soit l'Armée", propose-t-il.