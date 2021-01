Vaccin : où en sont les stocks de la France ?

Après un peu plus de trois semaines de vaccination, quel est l'état des stocks pour l'Hexagone ? Depuis décembre, nous avons reçu près de deux millions de doses au total. Environ 700 000 ont été injecté. Une partie est réservée aux Ehpad. Il reste donc près de 870 000 doses pour les centres de vaccination. Enfin si tout le monde arrive à prélever six doses par flacon au lieu de cinq, ce qui demande une aiguille et un geste spécifique. Ces stocks sont distribués dans les hôpitaux pivots. Il y en a un par département et ils arrivent par bloc de 5 000 doses indivisibles.